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Светлов: минское «Динамо» стало западной версией «Салавата Юлаева»

4 марта 2017, суббота. 12:43. Хоккей
Олимпийский чемпион, известный тренер Сергей Светлов поделился мнением о выступлении минского «Динамо» в плей-офф, которое проиграло в первом раунде «Локомотиву» (1-4).

«Казалось бы, минское „Динамо“ шло по восходящей, финишировало на пятом месте в конференции — и тут в плей-офф такой завал.

Я предсказывал им проблемы ещё в середине сезона? Понятно, что, находясь вне команды, никогда не дашь абсолютно точных оценок. Тем не менее, по моей информации, функционально команда была подготовлена не идеально. Обратите внимание, что в регулярном чемпионате Минск постоянно бросало из стороны в сторону — порой даже в ходе одного матча. Что неудивительно: когда команда играет в энергозатратный хоккей, но не готова функционально, качели неизбежны. В этом смысле белорусское „Динамо“ стало западной версией „Салавата Юлаева“. И не удивительно, что обе этих команды, располагая качественным составом, выиграли в плей-офф только один матч. Это большая неудача», — цитирует Светлова Russia-Hockey. ru.
Источник: Russia-Hockey.ru Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Минск Сергей Светлов
Новости. Хоккей
4 марта 2017, суббота
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