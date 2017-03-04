Светлов: минское «Динамо» стало западной версией «Салавата Юлаева»

Олимпийский чемпион, известный тренерподелился мнением о выступлении минского «Динамо» в плей-офф, которое проиграло в первом раунде «Локомотиву» (1-4).«Казалось бы, минское „Динамо“ шло по восходящей, финишировало на пятом месте в конференции — и тут в плей-офф такой завал.Я предсказывал им проблемы ещё в середине сезона? Понятно, что, находясь вне команды, никогда не дашь абсолютно точных оценок. Тем не менее, по моей информации, функционально команда была подготовлена не идеально. Обратите внимание, что в регулярном чемпионате Минск постоянно бросало из стороны в сторону — порой даже в ходе одного матча. Что неудивительно: когда команда играет в энергозатратный хоккей, но не готова функционально, качели неизбежны. В этом смысле белорусское „Динамо“ стало западной версией „Салавата Юлаева“. И не удивительно, что обе этих команды, располагая качественным составом, выиграли в плей-офф только один матч. Это большая неудача», — цитирует Светлова Russia-Hockey. ru.