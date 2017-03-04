Канарейкин: после 2-2 в серии «Авангард» стал играть проще и агрессивнее

Главный тренер «Авангарда»после победы над «Адмиралом» (2:0) подвёл итоги серии (4-2).«При счёте 2-2 в серии мы поменяли тактические построения, рисунок игры. «Авангард» стал играть не только проще, но и агрессивнее, контактнее. Больше времени стали проводить в зоне атаки. Сегодня нам удалось забить быстрый гол, который повлиял на развитие игры. Хочу поблагодарить «Адмирал» за хорошую серию. Тренерский штаб соперников серьёзно поработал.Пережогин вернулся, потому что прошлую игру он пропускал из-за проблем со здоровьем. Тогда решили его поберечь. Сегодня он был на своём месте, работал. По ходу серии нам больше понравился в первом звене Пестушко. Мы и впредь будем искать лучшие сочетания.С физической готовностью у «Авангарда» нет проблем. В третьей и четвёртой игре мы столкнулись с проблемой маленькой площадки. Мы пытались перестроить игру команды, но это должно было быть не только на словах, но и на деле. Это контактная игра, хорошая реакция, быстрый тонкий пас. Тогда мы пропустили много простых голов», — передаёт слова Канарейкина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.Посмотретьможно на официальном канале «Адмирала» в YouTube.