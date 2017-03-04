Андриевский: из-за календаря «Адмирал» в серии с «Авангардом» потерял 6 игроков

Главный тренер «Адмирала»после поражения от «Авангарда» (0:2) подвёл итоги серии.«Серию проиграли, значит, где-то мы были слабее „Авангарда“. Первый гол сегодня предопределил дальнейшее развитие событий. Нам явно не удался второй период. Были несвоевременные удаления. Потратили много сил. Пытались в третьем периоде переломить ход матча, были моменты, но вратарь „Авангарда“ не дал нам шанса. Хочу поблагодарить болельщиков за мощную поддержку.Если считать сегодняшнюю травму Бартулиса, то за серию мы потеряли шесть игроков. Все они для вас были важны, чью-то потерю сложно выделить. Такое обилие травм я связываю с усталостью и тем календарём, что был в КХЛ в этом сезоне. Если открутить время назад, то после 0:6 в Омске я видел в глазах ребят, что бензинчик у них закончился. Из-за усталости мы уже не делали те вещи, что делали в первых играх. Могли сыграть попроще. Не хватило опыта. Команда молодая, многие проводили первые игры в плей-офф.Казаков и Ткачёв находятся в том возрасте, когда уже можно быть лидерами. Максим провёл хорошую серию, много забил, но сказалась усталость. У Владимира, напротив, раскрылись крылья в конце. Что касается роли лидеров, то при желании и правильной работе, они могут ими стать.Продолжу ли я работу во Владивостоке? Надо поговорить с руководством. У меня желание работать с „Адмиралом“ есть. Что касается состава на следующий сезон. Конечно, мы хотим сохранить его. Но ротация состава неизбежна. Кому-то предложат выгодный контракт, и мы ничего не сможем с этим поделать», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.Посмотретьможно на официальном канале «Адмирала» в YouTube.