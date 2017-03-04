Нападающий «Адмирала»подвёл итоги серии (2-4) с «Авангардом».«Сложно сейчас что-то говорить. Никаких мыслей нет. Мы могли лучше сыграть, но в целом „Авангард“ заслуженно победил. Сложно назвать сегодняшний нашу игру плохой. Да, пропустили быстрый гол, но впоследствии не было грубых ошибок. А вот то, что мы за две игры не забили ни одной шайбы, говорит само за себя. У нас не было шанса отыграться. „Авангард“ тоже перестроился, стал играть строже», — передаёт слова Казакова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.Посмотретьможно на официальном канале «Адмирала» на сервисе Youtube.