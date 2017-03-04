Фетисов: мы с Касатоновым решили выйти на лёд в 60 лет

Двукратный олимпийский чемпион, сенатор от Приморьявспомнил то, что он чувствовал, когда в 2010 году вышел на лёд в качестве профессионального игрока и сыграл за ЦСКА.«Получилось так, что на тот момент защитники поломались, и тренер не знал, кого ставить на игру. Оставалось три дня до игры. Тогда мне было 52. Когда ты заходишь в раздевалку хоккейной команды, там нет ни званий, ни регалий. Там есть подготовка к игре, возможность прикоснуться к этой великой игре. Я ещё раз ощутил это счастье. Когда прозвучала сирена, то я понял, что ещё раз в этот мир я никогда не окунусь, этих ощущений больше никогда не переживу. Это был печальный момент. Но я получил радость и удовольствие. Мы с Касатоновым решили ещё раз выйти на лёд в 60 лет», — передаёт слова Фетисова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.