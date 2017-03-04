Якушев: у Ночной лиги задача от президента — чтобы мужики 40+ занимались делом

Двукратный олимпийский чемпион, президент Ночной хоккейной лигиперед матчем между сборной Норильска и команды легенд отечественного хоккея рассказал о задачах, поставленных перед его организацией.«На данный момент в Ночной хоккейной лиге играют более 15 тыс. хоккеистов из 800 команд, от Калининграда до Камчатки. Когда лига появлялась, её создатель — президент России поставил перед ней задачу сделать так, чтобы мужики старше 40 лет занимались делом, а не ходили по подъездам. Также к числу задач относится пропаганда здорового образа жизни. За эти шесть лет, что лига существует, могу сказать, что мы их успешно выполняем», — передаёт слова Якушева корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.