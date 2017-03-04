Мнацян: неприятно, когда не можешь помочь команде в такой важный момент

«Неприятно, когда не можешь помочь команде в такой важный момент. Я пропускал игру из-за травмы, у меня разрыв связки. Переживал сильно на трибуне, у нас были шансы в третьем периоде, но не получилось.
В двух последних матчах мы оказались не готовы, „Авангард“ стал нас сильно давить. К тому же много травм, полкоманды уже уехало домой.
Такое поражение станет „Адмиралу“ уроком, нужно лучше себя готовить, опять же постараться избежать травм», — приводит слова Мнацяна официальный сайт «Адмирала».
Посмотреть <a href='https://www.youtube.com/watch?v=V7V_r3AmiU8' target='_blank'>видео можно на официальном канале «Адмирала» на сервисе Youtube.