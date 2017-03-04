Мнацян: неприятно, когда не можешь помочь команде в такой важный момент

Защитник «Адмирала»подвёл итоги проигранной серии с омским «Авангардом» (2-4).«Неприятно, когда не можешь помочь команде в такой важный момент. Я пропускал игру из-за травмы, у меня разрыв связки. Переживал сильно на трибуне, у нас были шансы в третьем периоде, но не получилось.В двух последних матчах мы оказались не готовы, „Авангард“ стал нас сильно давить. К тому же много травм, полкоманды уже уехало домой.Такое поражение станет „Адмиралу“ уроком, нужно лучше себя готовить, опять же постараться избежать травм», — приводит слова Мнацяна официальный сайт «Адмирала».Посмотреть <можно на официальном канале «Адмирала» на сервисе Youtube.