Миронов: поражения от СКА в «регулярке» — не показатель, там всё по-другому

Защитник московского «Динамо»поделился ожиданиями перед серией плей-офф со СКА.«Ничего страшного, что мы проиграли СКА в «регулярке». Чемпионат – это чемпионат, там может быть всё что угодно. В плей-офф совсем другие игры, совсем другое время. Поражения в чемпионате – это не показатель, нельзя сказать, что здесь будет то же самое.Что касается большинства СКА – идеальных людей не бывает, иначе хоккей был бы неинтересен. Если у них хорошие исполнители, то у нас должны быть хорошие разрушители, чтобы остановить этих исполнителей.Я хорошо себя чувствую, форму набрал. Не хочу говорить, готов ли я стопроцентно. У нас вся команда готовится, чтобы быть полностью готовой к первому матчу серии», – цитирует Миронова «Р-Спорт».