Гатиятулин: реализация большинства — один из ключевых моментов, решивших серию

Главный тренер «Трактора»подвёл итоги серии плей-офф с «Барысом» (2-4).«В первую очередь хотел бы поблагодарить болельщиков, которые весь сезон поддерживали команду. Мы играли, старались их радовать, и сегодняшний матч — не исключение. Хотели перевезти серию домой, но не получилось.Если брать в целом, то проблема с реализацией большинства так и осталась. Это один из ключевых моментов, который предопределил исход серии.«Барыс» поздравляю с победой. Желаю им удачи дальше», — цитирует Гатиятулина Sports.kz.