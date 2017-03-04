Гатиятулин: реализация большинства — один из ключевых моментов, решивших серию

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги серии плей-офф с «Барысом» (2-4).
«В первую очередь хотел бы поблагодарить болельщиков, которые весь сезон поддерживали команду. Мы играли, старались их радовать, и сегодняшний матч — не исключение. Хотели перевезти серию домой, но не получилось.
Если брать в целом, то проблема с реализацией большинства так и осталась. Это один из ключевых моментов, который предопределил исход серии.
«Барыс» поздравляю с победой. Желаю им удачи дальше», — цитирует Гатиятулина Sports.kz.