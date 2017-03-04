Занковец: встречались две равные команды, «Барысу» больше повезло

Главный тренер «Барыса»подвёл итоги противостояния после победы в серии с челябинским «Трактором» (4-2).«В первую очередь спасибо «Трактору» за отличную серию. Встречались две равные команды, в определённых моментах нам больше повезло.Что касается сегодняшнего матча, то первый период остался за гостями. Во втором у нас было преимущество, а в третьем «Барыс» хорошо отыграл в обороне. Соперник мог забить, возникали моменты, но Карлссон здорово действовал.В хоккее невозможно всё закрыть, не давать бросать. Тогда у Карлссона просто не было бы работы. Это объективная реальность, здесь невозможно сделать что-то сверхъестественное.Надеемся, Боченски скоро восстановится. Есть улучшения. Завтра у нас выходной, Брэндон попробует потренироваться. Увидим, готов он или нет», — цитирует Занковца Sports.kz.