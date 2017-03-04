Пушкарёв: «Магнитка» — хороший соперник, будем готовиться

Нападающий «Барыса»подвёл итоги первого раунда с «Трактором» (2:1, 4-2), а также рассказал о настрое команды на полуфинал Востока с магнитогорским «Металлургом».«Игра была тяжёлая. Во втором периоде мы взвинтили темп, неплохо играли. Удалось забить гол, сравнять и потом реализовать численное большинство. И довели уже матч до логического завершения. Думаю, первые игры соперники хотели показать друг другу, что будет очень жёсткая и бескомпромиссная борьба. И тогда было право на ошибку. Последние матчи пришлось играть не так грубо, потому что была опасность получить удаление, подвести команду. Сегодня, наверное, было самое малое число удалений за серию.Думаю, времени восстановиться вполне хватает. Сейчас отдохнём, тренеры потом скажут, что делать. „Металлург“ — команда всем известная. Соперник хороший, ничего не скажешь. Будем готовиться, будем играть.Второй раз в истории мы вышли во второй раунд? Тогда мы уступили „Салавату“ во втором раунде. Но мы не будем оглядываться на тот опыт, у нас тогда не получилось пройти ещё дальше. Будем работать, стараться играть, будем думать о каждой конкретной игре, а не о целой серии», — цитирует Пушкарёва Vesti.kz.