«Салават Юлаев» планирует предложить Михаилу Воробьёву новый контракт

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым заявил, что клуб планирует сделать новое контрактное предложение форварду Михаилу Воробьёву.
«У Михаила Воробьёва контракт с «Салаватом Юлаевым» до 30 апреля 2017 года. Уехать раньше во «Флайерз» он может только в том случае, если мы его отпустим. До 13 апреля мы ребят распустили, 13-го всех соберём. И узнаем, у кого какие планы. В том числе и у Воробьёва.
Конечно, мы планируем сделать ему новое предложение. Вопрос в том, какие приоритеты у человека. Может, он хочет в Северную Америку. Или же планирует ещё два года здесь поиграть. Шёл плей-офф, про контракты никто не говорил. Сейчас он для нас закончился, все переосмыслят ситуацию. Приедут со свежей головой, будем разговаривать», — сказал Вайсфельд.
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