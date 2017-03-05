«Салават Юлаев» планирует предложить Михаилу Воробьёву новый контракт

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева»в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым заявил, что клуб планирует сделать новое контрактное предложение форварду«У Михаила Воробьёва контракт с «Салаватом Юлаевым» до 30 апреля 2017 года. Уехать раньше во «Флайерз» он может только в том случае, если мы его отпустим. До 13 апреля мы ребят распустили, 13-го всех соберём. И узнаем, у кого какие планы. В том числе и у Воробьёва.Конечно, мы планируем сделать ему новое предложение. Вопрос в том, какие приоритеты у человека. Может, он хочет в Северную Америку. Или же планирует ещё два года здесь поиграть. Шёл плей-офф, про контракты никто не говорил. Сейчас он для нас закончился, все переосмыслят ситуацию. Приедут со свежей головой, будем разговаривать», — сказал Вайсфельд.