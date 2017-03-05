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«Баффало» – «Тампа»: защитник Куликов получил травму

5 марта 2017, воскресенье. 11:41. Хоккей
Защитник «Баффало Сэйбрз» Дмитрий Куликов не доиграл матч регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:2 Б) из-за травмы. В конце первого периода после столкновения за своими воротами он получил повреждение верхней части тела и с трудом добрался до скамейки.

Главный тренер «Сэйбрз» Дэн Байлсма не сообщил подробностей о состоянии игрока после матча. Его участие в следующем матче команды против «Питтсбурга» находится под вопросом.

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Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Баффало Сэйбрз Дмитрий Куликов
Новости. Хоккей
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