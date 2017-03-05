«Баффало» – «Тампа»: защитник Куликов получил травму

Защитник «Баффало Сэйбрз»не доиграл матч регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:2 Б) из-за травмы. В конце первого периода после столкновения за своими воротами он получил повреждение верхней части тела и с трудом добрался до скамейки.Главный тренер «Сэйбрз» Дэн Байлсма не сообщил подробностей о состоянии игрока после матча. Его участие в следующем матче команды против «Питтсбурга» находится под вопросом.