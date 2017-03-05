Поникаровский: «Куньлунь» во всех матчах серии с «Магниткой» имел шансы на успех

Нападающий «Куньлуня»подвёл итоги сезона. Китайская команда попала в плей-офф и вылетала в первом раунде.«Я бы не стал выделять какой-то из матчей. Считаю, что во всех четырёх мы играли достойно и имели шансы на успех. Были близки даже к победам. Но при этом допускали грубые ошибки, что в итоге и сказалось на результате. Хорошо провели последнюю игру дома, с отличным настроением приехали в Магнитогорск… Но вот в пятом матче нас подвели частые удаления. За них мы и поплатились.Изначально было понятно: будем часто удаляться – нам это может дорого стоить. Что, в принципе, и произошло. А что касается первой тройки – их мастерство давно всем известно. Они и в ходе чемпионата на очень высоком уровне играли. Так что комментарии излишни.Сезон для нашего клуба закончен, сейчас подведём итоги. А уже дальше буду думать о перспективах. Надеюсь, через месяц-два уже будет какая-то определённость. Пока не готов ничего сказать, полон сил играть дальше и как можно дольше. Буду смотреть, какие поступят предложения. В КХЛ сегодня есть сильные команды, есть и послабее. Не скрою – играть в команде, ставящей серьёзные цели, всегда приятно. Особенно если ты выходишь в плей-офф. Что касается нашей команды, то у нас были и молодые ребята, и уже более опытные, закалённые кубковыми баталиями. Но в целом у нас был дружный коллектив и мы провели достойный сезон. Команда, собранная с чистого листа, попала в плей-офф», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.