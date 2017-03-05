Новиков: в плей-офф нужно играть по системе Восток против Запада

Заслуженный тренер Россиивыразил мнение, согласно которому текущая система розыгрыша Кубка Гагарина должна быть подвергнута серьёзным изменениям. Он считает, что с первого раунда команды из разных конференций должны играть между собой.«Убеждён, что систему розыгрыша плей-офф надо менять. Надо играть по системе Восток против Запада. Думаю, что к этому когда-нибудь придут и в НХЛ, с которой мы берём пример. Надо менять структуру, это повысит конкуренцию. Она заставит сильнее работать тренеров. А так мы видим те же пары – «армейское» дерби, «зелёное» дерби. Это уже было. Нужна новая интрига», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.