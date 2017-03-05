Р. Педан: жаль, что «Сочи» не попал в плей-офф, там настоящий хоккей

Защитник хоккейного клуба «Сочи»поделился впечатлениями от дебютного сезона в Континентальной хоккейной лиге.«Многому пришлось научиться. Здесь уже было больше взрослых партнёров, пытался чему-то учиться у них, что-то подсмотреть себе, перенять в свою игру. Жалко, что не попали в плей-офф. Там всё равно показывается настоящий хоккей. И, конечно, травма в конце сезона – это не очень приятно.Я успел съездить в ВХЛ? Думаю, что мне эта поездка в «вышку» пошла на пользу. Я там провёл четыре игры, после этого перестроил свою игру, начал действовать посерьёзнее. До командировки в «Динамо» у меня была неудачная игра в КХЛ, после которой тренерский штаб решил, что мне надо туда съездить. После этого потихоньку набирал свои кондиции. В концовке играл довольно-таки уверенно, но получил травму», — цитирует Педана официальный сайт клуба.