Василевский: не хочу сказать, что Бишопа обменяли и теперь я точно первый номер

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг»поделился мнением о ситуации с обменом Бена Бишопа из клуба.«Когда я только приехал сюда, то думал о Бишопе примерно так: «Этот парень – лучший вратарь в НХЛ». Я говорил ему, что он мне как старший брат, учитель. Я благодарен ему. Он отличный парень и невероятный вратарь. Он навсегда останется в моём сердце.Не хочу сказать, что Бишопа обменяли и теперь я точно первый номер. Я буду работать ещё больше и показывать всем, что я заслужил быть здесь и заслужил быть стартовым вратарём», – приводит слова Василевского Tampa Bay Times.