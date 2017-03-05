Форвард «Омских Ястребов» Манукян стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата

Сегодня завершился восьмой в истории регулярный чемпионат МХЛ. Победителем чемпионата стал «СКА-1946».
Список лучших бомбардиров выглядит следующим образом:
1. Артём Манукян («Омские Ястребы») – 105 (39+66) очков;
2. Антон Ковалев («Омские Ястербы») – 87 (41+46);
3. Андрей Караваев («Кузнецкие Медведи») – 79 (28+51);
4. Константин Пархоменко («Кузнецкие Медведи») – 70 (31+39);
5. Игорь Швырев («Стальные Лисы») – 70 (21+49).
Список лучших снайперов лиги выглядит следующим образом:
1. Антон Ковалёв («Омские Ястербы»);
2. Артём Манукян («Омские Ястербы»);
3. Константин Пархоменко («Кузнецкие Медведи»);
4. Игорь Голещихин («Авто»);
5. Александр Локтев («Сибирские Снайперы»).