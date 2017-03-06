Эберле: психологически я на подъёме

Форвард «Эдмонтон Ойлерз»высказался о своей игре в текущем сезоне. В последних 8 играх канадец набрал 7 (3+4) очков.«Забавно, что вы говорите о результативности. Говорят, что у меня с этим не всё в порядке. Но мы занимаем место в зоне плей-офф, и я считаю, что это самый удачный год в моей карьере. Психологически я на подъёме. Был период, когда я не забивал. Это плохо, я хочу приносить пользу команде. Но мы все равно тогда побеждали. Так что всё обошлось и без меня.У меня было много шансов, но шайба не шла в ворота. Может быть, дело во мне, а может быть, так бог решил. Мне казалось, что в прошлые годы у меня было столько же моментов, просто сейчас у меня не получалось ими воспользоваться.Было время, когда я играл с Коннором и Маруном и думал, когда меня вернут в другое звено. Это был психологически сложный период. Сейчас у меня постоянные партнёры, у нас налаживается взаимопонимание. Мы создаём голевые моменты, забиваем, чего нам не хватало в начале сезона. Не думаю, что в НХЛ найдётся хоккеист, который сможет всё сделать сам. Необходимо взаимопонимание в тройках, надо понимать, что делает в тот или иной момент твой партнёр. И это у нас получается», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.