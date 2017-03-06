Торторелла: Бобровский был хорош весь год

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал игру Сергея Бобровского в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:0). Бобровский одержал 34-ю победу в сезоне и установил новый клубный рекорд «Блю Джекетс».
«Бобровский был хорош весь год. Ему удается держать один и тот же уровень, что дает нам возможность подниматься в турнирной таблице. Вратарь – самая важная позиция в хоккее, и у нас с ней всё в порядке», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.