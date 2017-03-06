Шепелев: Гатиятулин не проиграл Занковцу, просто у «Трактора» нет своего Доуса

Известный специалистподелился мнением о поражении «Трактора» от «Барыса» в первом раунде Кубка Гагарина (2-4).«Серию «Трактор» – «Барыс» выиграло ударное звено казахстанской команды. По уровню мастерства соперники примерно равны. Но Доус и компания сказали веское слово. Даже притом, что не было в составе Боченски, лидеры «Барыса» набирали очки в каждом матче.Не думаю, что Гатиятулин проиграл Занковцу, просто своих Доуса и Бойда у «Трактора» нет. Тем интереснее будет посмотреть, что лидеры «Барыса» противопоставят Мозякину, Коваржу и Зарипову», – цитирует Шепелева официальный сайт КХЛ.