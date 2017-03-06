Ничушкин пропустил тренировку перед первой игрой серии с «Локомотивом»

Нападающий ЦСКА Валерий Ничушкин не принял участия в занятии команды перед стартовым матчем серии второго раунда плей-офф с ярославским «Локомотивом». По словам главного тренера команды Дмитрия Квартальнова, этот пропуск был плановым. Также он сообщил, что в первой игре защищать ворота «армейцев». Ничушкин занимался отдельно от команды после окончания тренировки основного состава.
будет Илья Сорокин.
«С Ничушкиным всё нормально. Планово ли он пропускал тренировку? В общем-то, да. Сыграет ли он в первом матче? Поживём — увидим. Виктор Фаст заболел перед серией с «Йокеритом», поэтому все четыре матча отыграл Сорокин. Будет ли ротация во вратарской линии — посмотрим. Начнёт серию Сорокин», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.