У Францоуза есть предложения из НХЛ, в «Тракторе» хотят продлить контракт

Генеральный менеджер «Трактора»рассказал, что у голкипера команды Павла Францоуза есть предложения из-за океана, однако он имеет ещё год контракта с челябинцами. В клубе рассчитывают на вратаря сборной Чехии.«Павел Францоуз провёл очень хороший сезон. В Чехии, кстати, он блестяще играл в плей-офф, вложившись в чемпионство «Литвинова», а регулярные чемпионаты проводил хуже. На данный момент у него ещё год действующего соглашения с «Трактором». Пашу зовут в НХЛ, есть конкретные предложения. Но ещё год он точно играет у нас. Мы разговариваем с его агентом о возможном переподписании контракта до 2019 года» – сказал Губарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.В минувшем регулярном чемпионате 26-летний Францоуз провёл 30 матчей за «Трактор». Его процент отражённых бросков — 95,3, коэффициент надёжности — 1,43.