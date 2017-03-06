Сеничев: «Трактор» вновь стал ­командой с узнаваемым игровым почерком

Директор «Трактора»подвёл итоги сезона. Челябинская команда вылетела в первом раунде плей-офф.«От лица нашего клуба ­хочу сказать всем бол­ельщикам «Трактора» и­ челябинским любителя­м хоккея слова благодарности за поддержку в прошедшем сезоне. Считаю, он сложился для нас удачно. Мы провели лучший сезон со времён команд Валерия Белоусова 2012 и 2013 годов, показали третий результат за после­дние 11 лет,­ вошли в пятёрку лучших клубов КХЛ по проценту заполняемости ар­ены на домашних матчах. «Трактор» вновь стал командой с узнаваемым игровым почерком, командой, с которой считаются абсолютно все соперники.В чемпионате и плей-офф «Трактор» показал искренний хоккей, одержал множество ярких побед, терпел обидные поражения, но самое главное дарил вам, наши дорогие болельщики, незабываемые эмоции. А вы дарили свою энергию тренерскому штабу, игрокам и всей нашей организации. Большое вам за это спасибо. Уже сейчас мы начали серьёзную работу по подготовке к новому хоккейному году. Увидимся в следующем сезоне, в котором, я уверен, «Трактор» станет ещё сильнее», — цитирует функционера клубный «инстаграм».