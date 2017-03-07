Маршан – 1-й с 2004 года игрок «Бостона», забивший не менее 30 голов в сезонах

Форвард «Бостон Брюинз» Брэд Маршан в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (2:4) забросил шайбу, реализовав большинство.
За последние 13 лет канадский хоккеист стал первым игроком «Брюинз», забившим не менее 30 голов в двух сезонах подряд. В 77 играх предыдущего регулярного чемпионата НХЛ Маршанд забросил 37 шайб. Ранее в сезонах 2002-2003 и 2003-2004 годов подобного результата добивался нападающий «Бостона» Глен Мюррей.
В 66 матчах текущего чемпионата Маршан набрал 68 (30+38) очков и делит с Никласом Бекстрёмом («Вашингтон») четвёртое место в гонке бомбардиров.