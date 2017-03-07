Занковец считает, что у «Барыса» есть шансы в серии с «Магниткой»

Главный тренер «Барыса» Эдуард Занковец рассказал о предстоящей серии с магнитогорским «Металлургом».
«Соперник хороший. Пожалуй, это лучшая команда на «Востоке». Думаю, что они заслуженно заняли первое место, поэтому подготовка должна быть соответствующей. У нас было пару дней, чтобы отдохнуть, перевести дух, поэтому первую тренировку мы посвятили непосредственно подготовке к предстоящей игре. Шансы есть всегда. Понятно, что «Металлург» — фаворит в нашей серии. Считаю, что мы хорошо подготовимся, изучим соперника и постараемся найти какие-то контрмеры против атаки магнитогорского клуба.
Соперник — это не только один Мозякин. Там вся команда хорошо укомплектована, сбалансирована во всех линиях. Плюс есть отличный тренерский штаб. Здесь вопрос стоит не в конкретном человеке, которому нужно противостоять, а, в принципе, во всей организации игры. Если бы можно было предположить, что пришлось бы играть без отдыха против свежего «Металлурга», — это очень сложно.
Новые лица появятся, только если будут травмы. Второе — если кто-то из действующего состава будет выпадать из игры. Я надеюсь, что ни того, ни другого не случится. То, что наша сила, в том числе, и в первом звене, — это хорошо», — цитирует Занковца sports.kz.