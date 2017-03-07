Буцаев покинул пост главного тренера ХК «Сочи»

7 марта главный тренер ХК «Сочи»завершил работу в клубе. Клуб и специалист пришли к соглашению о расторжении контракта. Руководство клуба Континентальной хоккейной лиги поблагодарило Буцаева за работу на протяжении трёх сезонов и пожелало успехов в карьере. В текущем сезоне команда впервые в своей истории не попала в плей-офф КХЛ.Клуб также покидают тренеры Алексей Гусаров и Юрий Шундров. В настоящее время с командой продолжают работать тренер Михаил Кравец и тренер-методист Павел Костичкин.