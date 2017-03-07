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Буцаев покинул пост главного тренера ХК «Сочи»

7 марта 2017, вторник. 14:31. Хоккей
7 марта главный тренер ХК «Сочи» Вячеслав Буцаев завершил работу в клубе. Клуб и специалист пришли к соглашению о расторжении контракта. Руководство клуба Континентальной хоккейной лиги поблагодарило Буцаева за работу на протяжении трёх сезонов и пожелало успехов в карьере. В текущем сезоне команда впервые в своей истории не попала в плей-офф КХЛ.

Клуб также покидают тренеры Алексей Гусаров и Юрий Шундров. В настоящее время с командой продолжают работать тренер Михаил Кравец и тренер-методист Павел Костичкин.

>>> Тренерский штаб «Сочи» во главе с Буцаевым будет отправлен в отставку
Источник: Официальный сайт ХК "Сочи" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Сочи Вячеслав Буцаев
Новости. Хоккей
7 марта 2017, вторник
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