В «Салавате» заинтересованы в скорейшем назначении нового главного тренера

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева»сообщил, что в команде намерены как можно быстрее определиться с новым главным тренером, который займёт место покинувшего этот пост«В «Салавате Юлаеве» намерены как можно быстрее определиться с главным тренером. Команда собирается в Уфе 13 апреля, но это никак не связано с назначением нового наставника. У нас уже есть определённые наработки», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.