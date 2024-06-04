Стало известно, почему «Ак Барс» ещё не расстался с Шипачёвым и Войновым

Как стало известно «Чемпионату», «Ак Барс» до сих пор не расстался с Вадимом Шипачёвым и Вячеславом Войновым, поскольку не хочет выплачивать большую компенсацию за расторжение контракта и «забивать» потолок зарплат.

Выхода из ситуации два: обмен на условные 1000 рублей в любой другой клуб («Ак Барс» скидывает «тяжёлые» контракты, другая команда получает мастеров за бесценок) или же расторжение действующих соглашений по взаимному согласию сторон при условии, что Вячеславу и Вадиму поступят официальные предложения от другого клуба.

37-летний Шипачёв в регулярке и Кубке Гагарина провёл 67 встреч, где записал на свой счёт 46 (14+32) результативных баллов. Всего в КХЛ на счету опытнейшего нападающего 920 (289+631) очков в 987 матчах.

34-летний Войнов в прошлом сезоне сыграл 45 матчей, включая плей-офф, где набрал 14 (1+13) очков с показателем полезности «+2».