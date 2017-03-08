«Колорадо» добыл волевую победу над «Каролиной», Тютин набрал 1 очко

«Колорадо Эвеланш» победил «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в «Пепси-центре» в Денвере и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.Джастин Фолк на 7-й минуте вывел «Каролину» вперёд. Во втором периоде в составе «Колорадо» отличились Габриэль Ландеског (39-я минута) и Тайсон Бэрри (40). Точку в матче поставил Натан Маккиннон (60).Защитник «Эвеланш»отдал результативный пас. Его партнёр по команде нападающий Михаил Григоренко провёл на льду чуть менее 12 минут.