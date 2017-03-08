Хо-Сэнг: важно, что Макдэвид хорош не только как игрок, но и как человек

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс»поделился мнением о капитане «Эдмонтон Ойлерз» Конноре Макдэвиде, с которым он играл с 10 лет.«На льду Макдэвид – игрок уровня Матча всех звёзд, но важнее, что он настолько же хорош и как личность. Он очень хороший человек», — цитирует игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.21-летний канадец стал первым с 2005 года после Марио Лемье игроком, забившим гол, выступая под 66-м номером. Его команда праздновала победу в Эдмонтоне со счётом 4:1.