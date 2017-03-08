Фазель: мы хотели бы иметь больше правил, схожих с НХЛ

Президент ИИХФрассказал о возможных изменениях в правилах.«Сейчас мы собираем предложения по изменению в правилах хоккея, которые будут представлены на полугодовом конгрессе в сентябре. Мы бы хотели иметь больше правил, схожих с НХЛ, поскольку игроки оттуда выступают и на чемпионате мира, и на Олимпиаде.Также обсуждаем возможность того, чтобы тренеры во время матчей могли делать запрос на просмотр спорных эпизодов на видео, хотя я не думаю, что сейчас федерация это правило одобрит. Да, такое правило может помочь игре, но будет слишком много споров во время матчей», – цитирует функционера ТАСС.