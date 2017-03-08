Блашилл: Марченко сделал очень много для меня

Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Джефф Блашилл высказался об игре бывшего защитника команды Алексея Марченко.
«В первую очередь Алексей Марченко является прекрасным человеком. Он сделал очень много для меня. Выполнял всё, о чём я его прошу. Он из тех парней, кто выдерживает любой прессинг.
Он всегда готов принять на себя шайбу, совершить силовой приём и выложиться по полной ради победы. Марченко можно назвать чрезвычайно умным игроком, который обладает блестящим видением площадки и классным первым пасом», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.