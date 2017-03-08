Жена Марченко: переезд в Торонто проходил тяжело, но город лучше, чем Детройт

Жена защитника «Торонто Мэйпл Лифс»Ульяна рассказала, как проходил переезд из Детройта.«Переезд в Торонто прошёл довольно тяжело. Нужно было перевезти все вещи. Муж практически сразу улетел, как только узнал про обмен между клубами. Я большинство вещей перевозила сама, недавно вот уже нашли квартиру и заселились туда. Сейчас потихонечку привыкаем и входим в рабочий режим. Мы жили не в самом Детройте, а в небольшом городе европейского стиля в 40 минутах езды примерно. Он очень маленький, спокойный, но в то же время немного скучный. Торонто — это большой город, сравнимый с Нью-Йорком или Москвой, например. Мы сами из Москвы, поэтому привыкли к большим городам. Здесь много всего нового и интересного. Сейчас как раз будем узнавать получше местные достопримечательности. Конечно, Торонто лучше Детройта», — цитирует Марченко официальный сайт лиги.