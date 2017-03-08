Накладал: этот матч был самым простым с ЦСКА в сезоне, мы разочарованы

Защитник ярославского «Локомотива»прокомментировал поражение от московского ЦСКА (2:4) в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ и свой дубль.«Сегодня мы не играли плохо, просто пропустили четыре лёгких гола. Думаю, они играли не так жёстко, ничего практически не сделали, у нас было больше шансов – нужно было просто их использовать. Этот матч был самым простым с ними в этом сезоне, поэтому мы разочарованы сейчас. Каждый наш хоккеист верит, что мы можем выиграть серию. Если будем играть лучше в своей зоне, не позволять им забивать лёгкие голы, то у нас будет хороший шанс.Конечно, приятно забивать, но командные результаты важнее. Лучше выиграть матч, чем сделать дубль и проиграть. Рекорд Рахунека по шайбам (8) для защитников в плей-офф? Я не переживаю по этому поводу, важнее пройти ЦСКА, чем личные достижения», — передаёт слова Накладала корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.