Карпов: я не специалист по голам в овертайме. Это не я, а всё «Динамо» забивает

Нападающий московского «Динамо»поделился эмоциями после победы в матче со СКА (3:2 ОТ), где он сумел записать на свой счёт все голы своей команды.«Не скажу, что я стал специалистом по голам в овертайме. Это не я, а вся команда забивает, и в овертайме, и в основное время. Всегда есть к чему стремиться. Что-то выполнили из того, что хотели, что-то нет.Моё удаление на Ковальчуке? По этому поводу ничего не буду отвечать. По судьям ничего не буду отвечать.Мы боролись, бились, забили – молодцы. После незасчитанной шайбы эмоции не ушли», — передаёт слова Карпова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.