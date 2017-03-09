Блашилл: после работы с Бэбкоком понял, что у меня неплохое чувство юмора

Главный тренер «Детройт Ред Уингз»поделился воспоминаниями о работе с«После работы с Бэбкоком я понял, что у меня неплохое чувство юмора. Прежде всего хочу сказать, что я очень многому у него научился. Когда работал в команде АХЛ, а он был главным тренером „Детройта“, мы общались практически каждый день, делились впечатлениями, обсуждали игровые моменты и оценивали перспективы на будущее. У него было множество идей, как улучшить работу всей организации. Я следил за всеми матчами „Ред Уингз“. Майк постоянно играл в плей-офф, что говорит о его высочайшем профессионализме как наставника. Это были прекрасные времена. Мы стали друзьями, и я могу сказать только положительные вещи о совместном опыте», — приводит слова Блашилла официальный сайт НХЛ.