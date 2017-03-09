Гомоляко: «Ак Барс» выиграет в серии, но с минимальным преимуществом

Бывший вице-президент челябинского «Трактора», известный в прошлом нападающийподелился ожиданиями от противостояния между «Авангардом» и «Ак Барсом».«Омичи могут пройти своих соперников за счёт организованной игры и в том случае, если вратарь будет хорошо играть. «Ак Барс» выиграет, но с минимальным преимуществом. Счёт в серии будет 4-3. Две равные команды, просто у казанцев более оборонительная тактика, а у «Авангарда» она другая, более наступающая», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.