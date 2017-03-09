Новиков: если «Барыс» пройдёт «Металлург», в пустыне песок замёрзнет

Заслуженный тренер Россииневысоко оценил шансы «Барыса» на победу в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом».«Думаю, что в пустыне должен песок замёрзнуть или снег выпасть, если «Барыс» выиграет. Я не вижу никаких шансов для них. Понятно, что они будут биться, но они не пройдут «Магнитку». Этого не может быть, потому что не может быть. Но интрига всегда будет. Я даже не могу сказать, что надо сделать, чтобы «Металлург» проиграл. «Барыс» угадал с иностранцами. Самое ценное в них, что они показывают комбинационную игру, что в них есть грань советского хоккея. Они определяют лицо команды. Конечно, она будет стараться с возвращением Боченски, но оба коллектива находятся в разных весовых категориях», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.