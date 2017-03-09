Дэйли: по контракту игроки не имеют права поехать на ОИ без разрешения НХЛ

Заместитель комиссара НХЛсообщил, что он не обсуждал с профсоюзом игроков вероятности того, что хоккеисты поедут на Олимпиаду 2018 года самостоятельно.«Они не имеют права поступить так по контракту», — приводятся слова Дэйли на официальном сайте НХЛ.Ранее российский хоккеистне раз заявлял, что сыграет на Олимпиаде, даже если НХЛ откажется от участия в ней. В этом стремлении нападающего поддержал владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис.