Дэйли: по контракту игроки не имеют права поехать на ОИ без разрешения НХЛ

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что он не обсуждал с профсоюзом игроков вероятности того, что хоккеисты поедут на Олимпиаду 2018 года самостоятельно.
«Они не имеют права поступить так по контракту», — приводятся слова Дэйли на официальном сайте НХЛ.
Ранее российский хоккеист Александр Овечкин не раз заявлял, что сыграет на Олимпиаде, даже если НХЛ откажется от участия в ней. В этом стремлении нападающего поддержал владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис.
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