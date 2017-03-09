А. Зайцев: удар Скотта получился случайно, у Рафикова не было злого умысла

Известный хоккейный арбитрпрокомментировал эпизод из матча ЦСКА – «Локомотив», в котором нападающий «армейцев»получил травму в столкновении с защитником ярославцев«Со Скоттом всё получилось случайно. Игрок «Локомотива» не бежал умышленно его бить. Рафиков просто шёл в борьбу и просто попал. И игрок получил нокдаун. Злого умысла не было ни капельки. Судьи правильно сделали, что не стали удалять, иначе игра стала бы ещё более жёсткой, и всё могло бы испортиться», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.