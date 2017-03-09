Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Капустин: было бы здорово сыграть в олимпийской сборной хабаровской тройкой

9 марта 2017, четверг. 12:15. Хоккей
Нападающий «Амура» и олимпийской сборной России Кирилл Капустин поделился ожиданиями от предстоящих товарищеских матчей с командой Южной Кореи.

«Было бы здорово сформировать в олимпийской сборной хабаровскую тройку! Думаю, и Владислав, и Вячеслав Ушенины тоже только за, но всё, понятное дело, будут решать тренеры сборной. Наша задача — выполнять все их задания и установки. Да и мы прекрасно понимаем, что в сборной каждый игрок — мастерюга, и тройки можно формировать по любому принципу.

Никто из нас ни одного южнокорейского хоккеиста не знает, хотя слышали, что через месяц их команда в Киеве на чемпионате мира в дивизионе 1А поборется за путёвку в элиту. Что касается турне, то все заинтригованы. Всё-таки через год именно в Южной Корее состоится Олимпиада, поэтому штаб сборной, наверное, будет внимательно присматриваться к месту, где пройдёт главный турнир четырёхлетия.

Для НХЛ Олимпиада-2018 закрыта? (Смеётся.) Ну, естественно, повышаются олимпийские шансы игроков из КХЛ. Любой хоккеист мечтает поехать на Игры, никто из нас не исключение. Поэтому каждый постарается использовать предстоящие матчи в Южной Корее на двести процентов», — цитирует Капустина Russia-Hockey.ru.
Источник: Russia-Hockey.ru Сообщить об ошибке
Теги
Олимпийская сборная России - хоккей Кирилл Капустин ОИ-2018
Новости. Хоккей
9 марта 2017, четверг
14:42 Вайсфельд: вопрос по Сведбергу пока открыт
14:37 Сен-Пьер: мы с уважением относимся к «Магнитке», но нельзя её переоценивать
13:46 Зарипов вышел на четвёртое место в списке лучших снайперов отечественного хоккея
13:44 Хет-трик Карпова в первом матче со СКА — самый «длинный» в истории плей-офф КХЛ
13:31 Липин: что бы ни говорили в России, «Барыс» — не аутсайдер в серии с «Магниткой»
13:11 Морис: «Питтсбургу» ничего не стоило вызвать Сестито, а мы потеряли защитника
12:53 Демченко: рад остаться в «Тракторе» на два года, буду отдавать команде все силы
12:30 А. Зайцев: в Питере судьи были под колпаком, случись что, им бы голову отвернули
12:19 «Трактор» подписал новый двухлетний контракт с вратарём Василием Демченко
12:17 Линден: Трямкин – тот парень, который удивил меня больше остальных
12:15 Капустин: было бы здорово сыграть в олимпийской сборной хабаровской тройкой
12:00 А. Зайцев: удар Скотта получился случайно, у Рафикова не было злого умысла
11:43 Ларионов: Голдобин – молодой игрок, о его игровом времени не нужно волноваться
11:35 Уилер: Малкин не был обязан драться, но принял бой. Это вызывает уважение
11:27 Клубы НХЛ отказались публиковать списки защищённых игроков на драфте расширения
11:01 Дэйли: по контракту игроки не имеют права поехать на ОИ без разрешения НХЛ
11:00 Новиков: если «Барыс» пройдёт «Металлург», в пустыне песок замёрзнет
10:44 «Каролина» впервые вызвала нападающего Валентина Зыкова из АХЛ
10:31 Кэссиди: «Бостон» должен не мусолить прошлые поражения, а извлекать из них урок
10:20 Салливан: Малкин — элитный хоккеист, он в одиночку может перевернуть ход игры
10:10 Малкин: я уважаю Уилера и был готов к драке. Пара ударов — и я проиграл
10:00 Кожевников: Боченски может «выстрелить», но сильно на игру он не повлияет
09:50 Элерс: «Питтсбург» хорош, но «Виннипег» мог сделать больше в этом матче
09:32 Бонино: «Питтсбург» забил первый гол, а дальше шайба просто шла в ворота
09:22 НХЛ ориентируется на календарь сезона-2017/18 без Олимпиады
09:09 Евгений Малкин — вторая звезда игрового дня в НХЛ
09:05 «Виннипег» — «Питтсбург»: Евгений Малкин оформил «хет-трик Горди Хоу»
09:00 Гомоляко: «Ак Барс» выиграет в серии, но с минимальным преимуществом
07:03 Хет-трик Бонино и дубль Малкина принесли «Питтсбургу» победу над «Виннипегом»
06:57 «Оттава» обыграла «Даллас», продлив свою победную серию
06:52 «Бостон» разгромил «Детройт», Крейчи и Маршан оформили голевые дубли
00:49 С. Фёдоров: ЦСКА имеет все основания для разговора с главным арбитром КХЛ
00:13 Блашилл: после работы с Бэбкоком понял, что у меня неплохое чувство юмора
8 марта 2017, среда
23:47 Владелец «Аризоны»: Беттмэн дал понять, что «Койотс» не выживут в Глендейле
23:14 Бэбкок: никто не понимает, как сложно попадать в плей-офф 25 лет подряд
22:50 «Аризона» не останется в Глендейле и переедет на новую арену
22:23 Нестеров: не могу сказать, почему не попадаю в состав «Монреаля», жду шанс
21:58 Карпов: я не специалист по голам в овертайме. Это не я, а всё «Динамо» забивает
21:53 Рылов: я забил чистый гол, но думал, что не засчитают, мы же играем в Питере
21:47 Скобрев: в матче «Динамо» и СКА хотелось честной игры, она почти получилась
21:24 А. Медведев: по двум периодам казалось, что у «Динамо» не должно быть шансов
21:08 Артём Зуб: не в каждой игре удаётся забивать по шесть шайб
21:02 Форвард «Локомотива» Картаев может сыграть в 3-м матче серии с ЦСКА
21:00 Яковлев: «Динамо» не преподнесло сюрпризов, СКА разбирал игру соперника
20:54 Орешкин: судейство в матче со СКА без комментариев, игра тяжёлая
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какую серию 2-го раунда плей-офф вы считаете наиболее интересной?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+