Капустин: было бы здорово сыграть в олимпийской сборной хабаровской тройкой

Нападающий «Амура» и олимпийской сборной Россииподелился ожиданиями от предстоящих товарищеских матчей с командой Южной Кореи.«Было бы здорово сформировать в олимпийской сборной хабаровскую тройку! Думаю, и Владислав, и Вячеслав Ушенины тоже только за, но всё, понятное дело, будут решать тренеры сборной. Наша задача — выполнять все их задания и установки. Да и мы прекрасно понимаем, что в сборной каждый игрок — мастерюга, и тройки можно формировать по любому принципу.Никто из нас ни одного южнокорейского хоккеиста не знает, хотя слышали, что через месяц их команда в Киеве на чемпионате мира в дивизионе 1А поборется за путёвку в элиту. Что касается турне, то все заинтригованы. Всё-таки через год именно в Южной Корее состоится Олимпиада, поэтому штаб сборной, наверное, будет внимательно присматриваться к месту, где пройдёт главный турнир четырёхлетия.Для НХЛ Олимпиада-2018 закрыта?Ну, естественно, повышаются олимпийские шансы игроков из КХЛ. Любой хоккеист мечтает поехать на Игры, никто из нас не исключение. Поэтому каждый постарается использовать предстоящие матчи в Южной Корее на двести процентов», — цитирует Капустина Russia-Hockey.ru.