Занковец: «Барыс» играл неплохо, но недостаточно, чтобы претендовать на победу

Главный тренер «Барыса»поделился впечатлениями после поражения от магнитогорского «Металлурга» (0:4).«Я бы сказал, что мы играли неплохо, но недостаточно хорошо, чтобы претендовать на победу. Мы готовы бороться. Если команда выходит в следующий тур – туда не имеет смысла попадать, если не бороться. Раскрепощены или скованны? Я не заметил, чтобы мы были скованны, но просто были недостаточно хороши, чтобы победить «Металлург».На Карлссона выпала большая нагрузка, он основной вратарь? Он у нас был на первом этапе основным, как раз была пауза, чтобы отдохнуть. Не было смысла менять вратаря, который принёс нам успех», — цитирует Занковца официальный сайт «Магнитки».Посмотретьможно на официальном канале «Магнитки» в сервисе YouTube.