Крейчи: знал, что моя игра придёт, ко мне вернулась скорость

Нападающий «Бостон Брюинз»поделился мнением о преследовавших его травмах.«После операции возвращать свою игру непросто. Но сейчас чувствую себя действительно хорошо. Ко мне вернулась скорость, так что всё снова наладилось.Знал, что игра придёт, через такое я уже проходил. В прошлый раз было то же самое. Я стал чувствовать себя хорошо. Был олимпийский год, так что на Олимпиаде мне было просто отлично, а по возвращении тоже неплохо. Так что я понимал, что не заиграю на полную мощь в октябре или ноябре. Но я счастлив, что теперь это так, и можно просто сконцентрироваться на своей игре», — цитирует Крейчи официальный сайт лиги.