«Каролина» победила «Рейнджерс», Зыков отличился в дебютном матче в НХЛ

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» на домашнем льду выиграл у «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 4:3.В первом периоде на гол Криса Крайдера хозяева ответили точными бросками Джеффа Скиннера и, для которого это был дебютный матч за «Харрикейнз».После перерыва «Рейнджерс» временно перехватили инициативу благодаря дублю Мики Зибанеджада, но удержать победный счёт не сумели. Сначала Себастьян Ахо восстановил равновесие, а затем на 53-й минуте сделал счёт 4:3, установив окончательный результат.