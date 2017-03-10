Фридман: «Лас-Вегасу» могут быть интересны Шипачёв и Дадонов

Обозреватель канадской телекомпании Sportsnetотметил, что новичок Национальной хоккейной лиги «Лас-Вегас Голден Найтс» может проявить интерес к нападающим СКА Вадиму Шипачёву и Евгению Дадонову.«В прошлом сезоне несколько команд НХЛ кружили вокруг опытных игроков из КХЛ Вадима Шипачёва и Евгения Дадонова. Тогда они не отправились играть за рубеж. Случится ли это в нынешнем году? «Золотым рыцарям» просто необходима серьёзная сила в линии нападения, поэтому «Лас-Вегас» может предпринять очень серьёзные попытки заполучить себе этих российских форвардов», — отметил Фридман.На счету Шипачёва в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина 6 (1+5) очков в четырёх матчах. Дадонов в пяти играх набрал 9 (4+5) баллов и идёт на четвёртом месте в списке лучших бомбардиров плей-офф КХЛ.