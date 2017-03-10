Жюльен: «Монреаль» ничего не показал в матче с «Калгари»

Главный тренер «Монреаль Канадиенс»прокомментировал разгромное поражение от «Калгари Флэймз» (0:5) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.«Калгари» играл наилучшим образом. Можно понять, почему сейчас у них такой удачный отрезок. Рассчитывали, что этот матч будет встречей двух хороших команд, но, к сожалению, мы сегодня ничего не показали.По какой-то причине мы выглядели уставшими. У нас не было никакой энергии, ноги не бежали», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.