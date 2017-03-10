Ворачек: я посмотрю, как вы остановите Овечкина, который собрался на Олимпиаду

Нападающий «Филадельфия Флайерз» и сборной Чехиирезко прокомментировал слова заместителя комиссара НХЛоб участии игроков НХЛ в Олимпиаде. Функционер заявил, что если обстоятельства не изменятся, то они не поедут на Олимпиаду.«Это глупо и абсурдно. Олимпиада проходит раз в четыре года. Я читал слова Билла Дэйли о том, что мы не поедем туда. Никто не хочет, чтобы он ехал. А игроки хотят ехать. Почему он говорит, что не едет? Он же не член профсоюза игроков. Никому ты там не нужен. Они хотят видеть игроков.Это Олимпиада. Это не только вопрос бизнеса. Ты хочешь быть частью Игр, и, поверьте мне, хоккеисты хотят туда поехать. А те, кто не попадёт в сборные, получат неделю отдыха, смогут перезагрузиться. Если у тебя есть синяки и болячки, будет время их подлечить. Я гарантирую, игроки хотят на Олимпиаду. Я на вас посмотрю, как вы будете останавливать Овечкина, других русских игроков. Скажите-ка им, что им нельзя ехать», — цитирует Ворачека CSN Philly.