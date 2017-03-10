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СКА забил 2000-й гол в КХЛ, Шипачёв установил клубный рекорд по очкам за сезон
10 марта 2017, пятница. 20:47.
Хоккей
СКА забросил свой 2000-й гол в КХЛ. Это произошло во втором матче полуфинала Западной конференции с московским «Динамо»,
Вадим Шипачёв
отличился в большинстве, сделав счёт 2:0.
Кроме того, Шипачёв установил клубный рекорд СКА по набранным очкам за сезон. В его активе 83 (28+55) результативных балла.
«Чемпионат» проводит текстовую
онлайн-трансляцию
матча.
Видео гола доступно на официальном сайте КХЛ
.
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
ХК СКА
Вадим Шипачёв
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Новости. Хоккей
10 марта 2017, пятница
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