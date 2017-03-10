Орешкин: не просто выиграть матч, когда у «Динамо» 22 минуты штрафа

«Не так просто выиграть игру, когда имеешь 22 минуты удаления. Будем разбирать ошибки. Сегодня работали до конца. Старались, но не хватило. Плюс не реализовали большинства.
Почему у Кутейкина нет установки чаще бросать с красной линии? Странные вопросы задаёте, каждый выполняет свою работу. Сегодня забил от красной, завтра от синей», — передаёт слова Орешкина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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Видео пресс-конференции доступно в официальном аккаунте СКА на YouTube.