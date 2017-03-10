Орешкин: не просто выиграть матч, когда у «Динамо» 22 минуты штрафа

Главный тренер московского «Динамо»прокомментировал поражение своей команды от петербургского СКА (1:2) во втором матче западного полуфинала. Счёт в серии — 1-1.«Не так просто выиграть игру, когда имеешь 22 минуты удаления. Будем разбирать ошибки. Сегодня работали до конца. Старались, но не хватило. Плюс не реализовали большинства.Почему у Кутейкина нет установки чаще бросать с красной линии? Странные вопросы задаёте, каждый выполняет свою работу. Сегодня забил от красной, завтра от синей», — передаёт слова Орешкина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.